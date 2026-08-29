Bijnor News: इकड़ा नदी उफान पर, मोहल्ला बाड़वान में सड़कें जलमग्न

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सेंट मैरीस स्कूल मार्ग पर इकड़ा नदी की पुलिया के पास सड़क पर लगभग एक फिट तक पानी भरा रहा। आबादी क्षेत्र में आवागमन का मुख्य मार्ग जलमग्न होने के कारण आवाजाही प्रभावित रही। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें सड़क पर भरे पानी से होकर अपनी भाइयों के घर पहुंचने को मजबूर रहीं। नगर के जयपाल सैनी, अभिषेक, पुष्पेंद्र कुमार, रामपाल सैनी आदि का कहना है कि इस वर्ष थोड़ी सी बारिश के बाद भी सड़कों पर पानी भर जाता है। निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पुलिया के किनारे कई दिनों से पानी भरा रहता है। इसी मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली बच्चे होकर गुजरते हैं।पिछले वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार पर इस इलाके में लगभग तीन से चार फिट से पानी भरा था। मोहल्लेवासियों का कहना है कि नगर में इतनी बारिश नहीं होती जितना पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि नदी में दूसरे इलाकों से बरसाती पानी आ रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। एसडीएम नितिन कुमार का कहना है कि वह राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेज कर समस्या का निदान कराने का प्रयास करेंगे। एआईडी के एक्सईएन अरुण कुमार सचदेव का कहना है कि क्षेत्र में सभी नदियों नियंत्रित है। किसी भी क्षेत्र में बाढ़ जैसे स्थिति नहीं है।