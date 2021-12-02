Bijnor News: अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल होटल कर्मी की मौत

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सरूरपुरकला गांव निवासी आशु ने बताया कि रविवार की रात दिवाली पर्व पर पटाखे जलाने के बाद उसके बड़े भाई रवि घर के पास हाईवे किनारे टहल रहे थे। तभी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। राहगीरों ने उनका बड़ौत के निजी अस्पताल में उपचार कराया। सोमवार रात उपचार के दौरान उसके भाई की मौत हो गई।रवि मेरठ के एक होटल में काम करते थे और पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर के थे। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जा रही है।