हनीट्रैप: झूठे मामले में फंसाने की धमकी, रंगदारी मांगने में महिला गिरफ्तार

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एएसपी गौतम राय ने बताया कि झालू निवासी इमामुद्दीन ने 18 सितंबर को हल्दौर थाने में तहरीर दी थी। इसमें उन्होंने साजिश के तहत उनके पुत्र इसरार, उजैर पुत्र रिजवान, फरमान पुत्र फारूख को झूठे मुकदमे में फंसाने और चार लाख रुपये की रंगदारी मांगने के साथ जेल भिजवाने की धमकी थी। पुलिस ने जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा निवासी जन्नत कॉलोनी, दिलशाद निवासी झालू, इकरार निवासी चाहशीरी बी-16, जन्नती निवासी मोहल्ला कायस्थान नहटौर, अनीसा निवासी मोहल्ला खत्रियान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने अनीसा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।वहीं, इस मामले में नामजद आरोपी जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ को सात सितंबर और दिलशाद को 13 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कोतवाली शहर के अलावा अनीसा का नाम हल्दौर थाने में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी में भी है।आसपा महिला नेता समेत 15 भेजे गए जेलदुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराकर वसूली करने वाली गैंग में शामिल आजाद समाज पार्टी की नेता रविता गौतम समेत दो आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस गैंग के खिलाफ अलग-अलग थानों में 18 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी हैं। अब तक नौ महिलाओं समेत 15 आरोपियों को जेल भेजा चुका है।