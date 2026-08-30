Bijnor News: गोयल धर्मकांटे के पास धंसा हाईवे, हादसे का बढ़ा खतरा

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नगर के दिनेश कुमार, विवेक कुमार आदि का कहना है कि धामपुर में नगर के बीच से कालागढ़ मार्ग गुजर रहा है। इस मार्ग पर आरएसएम कॉलेज के पास गोयल धर्म कांटे के निकट शुक्रवार से हाईवे धंसा पड़ा है। हाईवे में करीब दो फीट गहरा और करीब एक फीट चौड़ा गड्ढा बना है, जिसकी वजह से भारी वाहनों के आने-जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि आसपास के लोगों ने धंसे हाईवे के चारों तरफ ईंट-पत्थर रख संकेत तो बना दिया है, लेकिन लोगों को फिर भी धोखा लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि भारी वाहन के उसके ऊपर से गुजरे और कोई बड़ा हादसा हो जाए। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्दी मार्ग का निरीक्षण कर मार्ग को ठीक कराए जाने की मांग की है।विभाग के अवर अभियंता अवनीश कुमार वर्मा का कहना है कि मामला संज्ञान में है। जल्द ही मरम्मत कर मार्ग को पहले की तरह से सुचारू कर दिया जाएगा। यह पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर मार्ग के धंसने का क्या कारण है।