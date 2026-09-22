Bijnor News: जीआईसी नजीबाबाद ने ताइक्वांडो में जीते छह गोल्ड मेडल

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अंडर 14 में जीआईसी नजीबाबाद के आर्यन, विराट, एमडीआईसी ढाकी साधो के अभिनव, वंदनेश, चांदपुर के जुबैर, हल्दौर के ईशान, धामपुर के रजत सिंह ने गोल्ड मेडल जीते। अंडर 17 में जीआईसी नजीबाबाद के तरुण, शुभ, वंश, निशांत,जीआईसी भागूवाला के आयुष्मान चौहान, एमडीएस के उत्तम सिंह, रुद्र और वंश ने गोल्ड मेडल जीते। इनके अतिरिक्त धामपुर से अब्दुल बहद ,शुभ, हल्दौर से वेदांत ने भी गोल्ड पर कब्जा किया। अंडर-19 में नजीबाबाद से लक्ष्य गौतम, धामपुर से वंश ने गोल्ड जीतकर मंडल स्तरीय ताइक्वांडो के लिए क्वालीफाई किया।बालिका वर्ग में अंडर 14 में हल्दौर से कनक व सुंदरी, नजीबाबाद से आरोही, ढाकी से आभा ने गोल्ड जीता। मूर्ति देवी कन्या इंटर कॉलेज की यशिका ने अंडर 17 ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। धामपुर से प्रियांशी व यशिका, हल्दौर से चंचल और गरिमा को भी गोल्ड मिला। अंडर-19 बालिका ताइक्वांडो में धामपुर से कनक, इल्मा, अनन्या, हल्दौर से सुनयना ने गोल्ड मेडल जीतकर मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।इससे पूर्व प्रधानाचार्य सुनील कुमार, क्रीड़ा अधिकारी अजय यादव ने ताइक्वांडो कोच रिंकू वर्मा की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर माध्यमिक स्कूलों की जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।...................नहटौर में मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 25 कोनजीबाबाद। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के विजेता 25 सितंबर को श्याम नारायण स्मारक इंटर कॉलेज नहटौर में आयोजित मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जानकारी जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के संयोजक अजय यादव ने दी। संवाद