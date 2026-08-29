फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Ganga Expressway: Administration will conduct on-site inspection of tehsil villagesGanga Expressway: Administration will conduct on-site inspection of tehsil villages

गंगा एक्सप्रेसवे : प्रशासन करेगा तहसील के गांवों का स्थलीय निरीक्षण

Sat, 29 Aug 2026 01:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Ganga Expressway: Administration will conduct on-site inspection of tehsil villagesGanga Expressway: Administration will conduct on-site inspection of tehsil villages
नजीबाबाद। बिजनौर से होकर निकलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की जमीनों का फाइनल सर्वे चल रहा है। जनपद के 109 गांवों से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे में तहसील के 13 गांव शामिल हैं।
विज्ञापन

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए प्रशासन, यूपीडा, एसएस इंफ्रा निजी कंपनी की संयुक्त टीमें प्रस्तावित एक्सप्रेसवे मार्ग से संबंधित गांवों में सर्वे करा रहीं हैं। एक्सप्रेसवे की जमीनों की गाटा संख्या और जमीनों की वास्तविक स्थिति का फाइनल सर्वे शुरू किया गया है। एक्सप्रेसवे के फाइनल सर्वे में प्रशासन को संबंधित गाटा संख्या का स्थलीय निरीक्षण करके जमीन की स्थिति जिसमें खतौनी में दर्ज नाम, कब्जे की स्थिति आदि का ब्योरा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन

तहसील प्रशासन को डीपीआर लेआउट के गाटा संख्या आदि के संदर्भ में गंगा एक्सप्रेसवे के तहसील क्षेत्र के प्रस्तावित गांव की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करना है। तहसील क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित गांवों में गौसपुर एहतमाली और विलायत माली, चंदोक, शहरयारपुर, मोहम्मद अली द्वारका, केशोपुर, शरीफपुर बगर एहतमाली व विलायत माली, बरखुरदारपुर गोपाल, शेखपुर जमाल, वीरपुर, फजलपुर पर्वत, बिशनपुर गांव शामिल हैं। तहसीलदार संतोष कुमार यादव ने बताया करीब एक सप्ताह में संबंधित गांव की स्थलीय निरीक्षण के साथ जमीनों के वर्तमान स्थिति, खतौनी आदि की जांच पूरी हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed