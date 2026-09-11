Bijnor News: मशहूर गायक मोहम्मद रफी के रिश्तेदारों ने की 65 लाख की ठगी

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शहर के काजीपाड़ा निवासी मुजीबुर्रहमान पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक हैं और गायक मोहम्मद रफी के फैन हैं। फैन होने की वजह से मुजीबुर्रहमान मोहम्मद रफी के मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने जाया करते थे। जयंती पर हर साल उनके घर जाने की वजह से मोहम्मद रफी के परिवार और रिश्तेदारों से नजदीकियां बढ़ गई। शहर कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया कि मोहम्मद रफी के नाती की पत्नी फरहीन इरफान ने खुद को भारतीय रेलवे में निजी परामर्श बताया। इसके बाद रेलवे में कैंटीन संचालन का ठेका और स्थाई नौकरी का झांसा देकर रकम की डिमांड की। उसके झांसे में आकर 2021 में अलग-अलग एक दर्जन से अधिक बैंक खातों में लगभग 65 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे और पांच सालों तक झूठा आश्वासन देते रहे। जब शिक्षक ने अपनी रकम वापस मांगी, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। पुलिस ने इरफान परवेज अहमद, फरहीन, उबैद, इमाद, शहाना कुरैशी, रिहाना कुरैशी व शाहनवाज कुरैशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।शिक्षक के साथ 65 लाख की ठगी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। मामले की जांच की जा रही है। ...अभय कुमार पांडेय, सीओ सिटी