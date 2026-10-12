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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Extortion demand of 10 lakh; threat to set factory on fire if not paid.

Bijnor News: दस लाख रुपये की मांगी रंगदारी, नहीं देने पर फैक्टरी में आग लगाने की धमकी

Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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Extortion demand of 10 lakh; threat to set factory on fire if not paid.
- तमंचे की बट से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। शंकलापुरी रोड स्थित न्यू डिफेंस कॉलोनी में रेडीमेड गारमेंट्स फैक्टरी संचालक से दस लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रकम न देने पर फैक्टरी में आग लगाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रुपये देने से इन्कार करने पर आरोपी ने दो अज्ञात साथियों के साथ मिलकर रास्ता रोका और तमंचे की बट से हमला किया। कोर्ट के आदेश पर देहात कोतवाली पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
गांव सिंभालकी शेख निवासी शहजाद अली ने तहरीर देकर बताया कि शंकलापुरी रोड स्थित न्यू डिफेंस कॉलोनी में रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्टरी है। आरोप है कि न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी अनस काफी समय से दस लाख रुपये की मांग कर रहा था। रुपये नहीं देने पर आरोपी ने फैक्टरी में आग लगवाने की धमकी दी थी। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की थी, जिसके बाद आरोपी उससे रंजिश रखने लगा। दो अगस्त को सामान लेकर फैक्टरी लौट रहा था। शंकलापुरी मदरसे के पास आरोपी अनस दो अज्ञात युवकों के साथ खड़ा मिला।
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आरोप है कि आरोपियों ने उसे रोक लिया। अनस ने तमंचा निकालकर उसके सिर पर लगा दिया, जबकि उसके साथियों ने उसे और इस्लाम को पकड़ लिया। आरोप है कि अनस ने दस लाख रुपये नहीं देने की बात कहते हुए गाली-गलौज की और लात-घूंसों से मारपीट की। जांच अधिकारी उप निरीक्षक निप्पी सिंह ने बताया कि मामले में अनस और दो अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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