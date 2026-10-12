Bijnor News: शुभ तिथि, नई गाड़ी का सपना… अष्टमी-नवमी पर

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। नवरात्र के पहले दिन जिले के बाजारों में रौनक देखने को मिली। ऑटोमोबाइल, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों के बाजार में चहल-पहल रही। त्योहार पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं, अष्टमी और नवमी पर नया वाहन घर ले जाने के लिए ग्राहकों ने पहले से ही बुकिंग करानी शुरू कर दी है।नवरात्र में वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलते बड़ी संख्या में ग्राहक अष्टमी और नवमी पर डिलीवरी लेने की तैयारी कर रहे हैं। शोरूम संचालक भी ग्राहकों को समय पर वाहन उपलब्ध कराने में जुटे हैं। त्योहारी सीजन में सराफा बाजार में भी रौनक है। लोग सोने-चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के मुताबिक, जिलेभर में 450 से अधिक दोपहिया और 60 से अधिक चारपहिया वाहनों की बिक्री हो चुकी है।बेहट रोड ऑटोमोबाइल्स के स्वामी शिवांग कुच्छल ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन भी कुछ दोपहिया वाहनों की डिलीवरी की गई है। अष्टमी और नवमी पर करीब 60 वाहनों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। त्योहार को लेकर ग्राहक पहले से ही वाहनों की बुकिंग करा रहे हैं। वहीं, सोफिया मार्केट स्थित सराफा शोरूम के मालिक आशीष गुप्ता ने बताया कि नवरात्र के दौरान लोग सोने-चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं। कई ग्राहकों ने पहले से ही आभूषणों की एडवांस बुकिंग भी कराई थी। त्योहार के चलते सराफा कारोबार में भी ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है।