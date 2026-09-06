Bijnor News: दलालों का प्रवेश वर्जित है....थानों में पोस्टर चस्पा .
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:33 AM IST
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बिजनौर। दलालों का प्रवेश वर्जित है.... यह लाइन लिखकर थानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। दरअसल पुलिस महकमे में निजाम (एसपी) बदलते ही थानों में दलालों को दूर करने की कवायद की जा रही हैं। बिजनौर के नए एसपी केके बिश्नोई ने पिछले दिनों थानेदारों को सख्त हिदायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि दलाल थानों के आस पास भी नजर नहीं आने चाहिए। पुलिस में फैला भ्रष्टाचार खत्म करना और जनसुनवाई करना उनकी पहली प्राथमिकता है। दलालों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद थानाध्यक्षों ने धरातल पर असर दिखाने का प्रयास किया। पिछले दिनों नगीना थाने के गेट पर पोस्टर चस्पा हुआ। जिस पर लिखा था दलालों का प्रवेश वर्जित है। अब शहर कोतवाली में भी ऐसा ही पोस्टर नजर आया।
सूत्रों की मानें तो आए दिन थानों में नजर आने वाले लोगों को भी दूर रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि उन्हें दलाल न समझ लिया जाए। उधर शहर कोतवाली पुलिस ने जगह-जगह पुलिस ने जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर जनसुनवाई के लिए थाना प्रभारी और महिला हेल्पलाइन डेस्क का नंबर भी लिखा गया है। ताकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचने के बजाए पीड़ित थाना पुलिस को फोन करके अपनी समस्या बता दे।
सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि पीड़ित या वादी अकेले ही थाने पर पहुंचे। किसी अन्य को साथ लाने की जरूरत नहीं है। पीड़ित की गंभीरता के साथ सुनवाई की जाएगी। किसी सिफारिश वाले को भी साथ न लाएं। इसी मकसद के चलते थाने के बाहर पोस्टर चस्पा किया गया है।
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सूत्रों की मानें तो आए दिन थानों में नजर आने वाले लोगों को भी दूर रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि उन्हें दलाल न समझ लिया जाए। उधर शहर कोतवाली पुलिस ने जगह-जगह पुलिस ने जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर जनसुनवाई के लिए थाना प्रभारी और महिला हेल्पलाइन डेस्क का नंबर भी लिखा गया है। ताकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचने के बजाए पीड़ित थाना पुलिस को फोन करके अपनी समस्या बता दे।
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सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि पीड़ित या वादी अकेले ही थाने पर पहुंचे। किसी अन्य को साथ लाने की जरूरत नहीं है। पीड़ित की गंभीरता के साथ सुनवाई की जाएगी। किसी सिफारिश वाले को भी साथ न लाएं। इसी मकसद के चलते थाने के बाहर पोस्टर चस्पा किया गया है।
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