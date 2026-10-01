Bijnor News: आठ दिन से लापता वृद्ध की हत्या, शव गन्ने के खेत में मिला

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हल्दौर के मोहल्ला भूड़ में अनीस की बहन गुलिस्ता और जाहिरा रहती हैं। वह उन्हीं के घर बाइक से आए थे। गुलिस्ता और अन्य परिजनों के साथ 22 सितंबर को पैदल पोखर बाजार स्थित गुदड़ी मेले में जा रहे थे। इसी दौरान अनीस एक दुकान पर चाय पीने के लिए रुक गए जबकि अन्य लोग आगे निकल गए। काफी देर तक उनके नहीं पहुंचने पर रिश्तेदारों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। मामले में गुमशुदगी दर्ज होने के बाद अनीस को कुछ युवकों के साथ देखे जाने की जानकारी मिली।पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ के साथ ही संभावित स्थानों और जंगलों में भी तलाश की थी। बुधवार को कुम्हारपुरा मार्ग के पास अनीस का शव मिलने की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव के पास काले रंग की कमीज, आधार कार्ड, माला और चप्पल आदि मिले।शव पूरी तरह क्षत-विक्षत होने के कारण हत्या कैसे की गई, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। अनीस की बाइक भी उनकी बहनों के घर पर नहीं मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पांच दिन परिजनों को टरकाती रही दोनों थाने की पुलिसअनीस के परिजनों ने बताया कि 22 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए वे हल्दौर थाने पहुंचे लेकिन वहां स्योहारा पुलिस का क्षेत्राधिकार बताया। जब स्योहारा गए तो उन्होंने लापता होने की जगह हल्दौर क्षेत्र होना बताते हुए गुमशुदगी दर्ज करने से इन्कार कर दिया। परिजनों के अनुसार बाद में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो स्योहारा पुलिस ने 27 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।शव को गन्ने की पत्तियों से ढकाअनीस का शव जिस स्थान पर मिला वह उस चाय की दुकान से करीब पांच किलोमीटर दूर है, जिस पर वह चाय पीने के लिए रुके थे। शव को गन्ने की पत्तियों से छिपाया गया था।