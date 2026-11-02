फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   E-rickshaw driver gave up his work and filled potholes in the road.

Bijnor News: मजदूरी छोड़ ई-रिक्शा चालक ने भरे सड़क के गड्ढे

Mon, 02 Nov 2026 01:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
E-rickshaw driver gave up his work and filled potholes in the road.
नजीबाबाद में मार्ग के गड्ढों को समतल करता ई-रिक्शाचालक फुरकान। संवाद
नजीबाबाद। डबल फाटक फ्लाईओवर के नीचे फ्लाईओवर के दोनों तरफ के संपर्क मार्गों पर जगह-जगह गड्ढे वाहनों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। दुपहिया वाहन और ई-रिक्शाएं गड्ढों से अनियंत्रित होकर पलटने से लोग चोटिल हो रहे थे। पेट की खातिर मजदूरी के लिए निकले ई-रिक्शा चालक ने मजदूरी छोड़कर मार्ग के खतरनाक गड्ढों में मलबा भरा।
विज्ञापन




अमर उजाला ने पड़ताल कॉलम के जरिए इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सड़क के गड्ढों को भरना गवारा नहीं समझा। रविवार को राजारामपुर निवासी ई-रिक्शा चालक मो. फुरकान ने रविवार को अपने संबंधी बालक आरिश के साथ चांद बैंक्वेट हॉल के निकट संपर्क मार्ग के गड्ढों को मलबे से समतल किया। फुरकान और आरिश ई-रिक्शा में भरकर स्वयं मलबा लाए और गहरे गड्ढों को समतल किया। क्षेत्रीय कारोबारियों हाजी रफीक अंसारी, मो. हनीफ, गौरव कुमार, अनुज कुमार, मो. राशिद ने रिक्शा चालक की जनहित सोच की प्रशंसा की। उधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मुकेश चंद का कहना है कि जल्द मरम्मत का बजट जारी होने के बाद संपर्क मार्ग को समतल कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed