धनतेरस: बिजनौर शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लें रूट; यहां मिलेगी आतिशबाजी

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धनतेरस पर शु्क्रवार को बाजार में भीड़ उमड़ेगी, ऐसे में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिजनौर शहर में ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। सिविल लाइन में शक्ति चौक से डाकघर की ओर कार की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। ई रिक्शा जा सकेंगी, लेकिन लौटने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा।

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यातायात प्रभारी निरीक्षक रवि नैन ने बृहस्पतिवार को सिविल लाइन और बाजार का मुआयना कर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया। जिसे शुक्रवार सुबह दस बजे से लागू कर दिया जाएगा। बिजनौर शहर में ई रिक्शा संचालन के लिए पहले से ही दो जोन की व्यवस्था बनी हुई है। इसमें भी फेरबदल करते हुए सिविल लाइन में ई रिक्शा संचालन वन वे रहेगा। शक्ति चौक से डाकघर की ओर ई रिक्शा जा सकेंगी। मगर इन्हें रोडवेज बस स्टैंड या बुल्ला के चौराहे से होते हुए वापस आना होगा। इसके अलावा कार की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

साथ ही डाकघर चौक से घंटाघर की ओर से ई-रिक्शा भी नहीं जा सकेंगी। दूसरे रास्ते से मुख्य बाजार में ई रिक्शा न चली जाएं, इसके लिए राजकीय इंटर कॉलेज के पास बैरिकेड लगा दी गई हैं।



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जाम से निपटने को तैनात रहेगी पुलिस

सिविल लाइन में जाम से निपटने के लिए दो जगहों पर यातायात पुलिस तैनात रहेगी। ताकि खरीदारी करने वाले लोगों की आवाजाही सुगम हो सके। बता दें कि धनतेरस पर बाजार में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है।



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आईटीआई में बिकेगी आतिशबाजी

सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय ने बताया कि शहर में ई रिक्शा और कारों के संचालन के लिए रुट तय कर दिए गए हैं। भीड़ से निपटने के लिए हर बार की तरह इस बार भी आतिशबाजी राजकीय आईटीआई के मैदान में बिकेगी। यह स्थान शहर की भीड़भाड़ से भी दूर है।



स्योहारा के रामलीला मैदान में ही बिकेगी आतिशबाजी

आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉ. अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने स्योहारा पुलिस टीम के साथ नगर के प्रमुख बाजारों में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

