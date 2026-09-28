Bijnor News: भागूवाला टोल पर वसूली शुरू, सुविधा के नाम पर खानापूर्ति

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एनएचएआई ने करीब एक सप्ताह पहले भागूवाला में टोल प्लाजा शुरू किया था। हालांकि, उत्तराखंड की सीमा में वन्य जीव गलियारों के निर्माण के कारण हाईवे कई स्थानों पर अधूरा है। अधूरे शौचालय में पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं है। इससे महिला यात्रियों सहित अन्य राहगीरों को खुले में शौच करने को मजबूर होना पड़ रहा है। नागरिकों ने बताया कि टोल प्लाजा पर पेयजल, शौचालय, रेस्ट शेड और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, जो मौके पर उपलब्ध नहीं हैं। यात्रियों ने एनएचएआई अधिकारियों से जल्द सुविधाएं दुरुस्त करने और अधूरे शौचालय को चालू कराने की मांग की है।एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर अमित कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शौचालय का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाएगा। अमित कुमार ने यह भी कहा कि यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह आश्वासन यात्रियों की लगातार उठ रही मांगों के बाद दिया गया है।