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Bijnor News: बाइक फिसलने के बाद टैंकर की चपेट में आए भाई-बहन, दोनों की मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:31 AM IST
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Brother and sister die after their bike skids and is hit by a tanker.
नहटौर। धामपुर रोड स्थित पीर की चुंगी के पास मंगलवार को सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बाइक के सामने अचानक कुत्ता आने से हुआ। बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और तीनों पीछे से आ रहे टैंकर की चपेट में आ गए।
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गांव लठमार मिलक निवासी सोनू (20) पुत्र पप्पू अपनी बहन रिया (20) और रिश्तेदार प्रदीप (22) पुत्र नरेश कुमार निवासी गांव रायपुर लकड़ा के साथ किसी काम से नहटौर आए थे। पुलिस के अनुसार, रात पाैने नाै बजे करीब धामपुर रोड स्थित पीर की चुंगी के पास अचानक बाइक के सामने कुत्ता आ गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। तीनों सड़क पर गिर पड़े और पीछे से आ रहे टैंकर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने सोनू और रिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्रदीप की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चालक को हिरासत में लेकर टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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