Bijnor News: अधूरा पड़ा टंकी का निर्माण, नहीं मिल रहा स्वच्छ पेयजल

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ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पानी पीने के कारण गांव में पेट संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। विभाग ने गांव की सड़कों की खोदाई कर पाइप लाइन बिछा दी है। हालांकि, खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस समस्या का जल्द समाधान करने की गुहार लगाई है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। लेकिन शिवाला खुर्द और शिवाला कलां में यह योजना अधूरी पड़ी है। एक ओर ग्रामीण दूषित पानी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न होने से आवागमन बाधित है। यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है।यह बोलेशिवाला कलां निवासी भारत सिंह का कहना है कि गांव के बाहर बन रही टंकी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी गांव में जल मिशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही खोदी गई सड़कों से परेशानी और बढ़ गई है।सुरेंद्र सिंह का कहना है कि ग्रामीण जल मिशन योजना द्वारा मुख्य मार्ग पर पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन मार्गों की मरम्मत नहीं हुई है। गहरे गड्ढे हो गए हैं। ऐसे मार्गों पर ग्रामीणों का चलना मुश्किल हो गया है।शिवाला खुर्द निवासी नागेश कुमार का कहना है कि गांव में साल 2023 से पेयजल परियोजना का निर्माण शुरू हुआ था लेकिन पंप हाउस और ओवरहेड टैंक का काम अधूरा पड़ा है। बोरिंग तो कर दिया गया लेकिन उसमें पंपिंग सेट नहीं डाला गया है।पूर्व ग्राम प्रधान शराफत हुसैन का कहना है कि गांव में ग्रामीण जल मिशन योजना द्वारा टंकी का काम अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। जल्द ही टंकी का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके।वर्जनओवरहेड टैंक, पंप हाउस व बोरिंग में पंपिंग सेट आदि कार्य शीघ्र पूरा कराकर गांव में घर-घर स्वच्छ जल के लिए आपूर्ति की जाएगी।राकेश कुमार प्रजापति, जल निगम के अवर अभियंता