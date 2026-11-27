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- बृहस्पतिवार सुबह एनएच अधिकारियों को हुई जानकारी, पुलिस को दी सूचनाबिजनौर। मेरठ-पौड़ी हाईवे पर घने कोहरे के कारण पांच कारों के टकराने के बाद हादसे रोकने के लिए लगवाई गई ब्लिंकर लाइट को चोर कुछ घंटे बाद ही चोरी कर ले गए। बुधवार शाम एनएच अधिकारियों ने जोसम बैंक्वेट हॉल के सामने यह लाइट लगवाई थी। रात में चोर बैटरी, सोलर पैनल और लोहे के खंभे समेत पूरी लाइट उखाड़कर ले गए। बृहस्पतिवार सुबह इसकी जानकारी होने पर एनएच अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी।दरअसल, बुधवार सुबह घने कोहरे के दौरान जोसम बैंक्वेट हॉल के सामने फ्लाईओवर पर रखे सीमेंट के ब्लॉकों से एक के बाद एक पांच कारें टकरा गई थीं। दृश्यता कम होने और हाईवे पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण वाहन चालकों को रास्ते का अंदाजा नहीं लग सका था। हादसे में कारें क्षतिग्रस्त हुई थीं, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी।हादसे के बाद एनएच अधिकारियों ने बुधवार शाम कोहरे में वाहन चालकों को दूर से ही रास्ते का संकेत देने के लिए ब्लिंकर लाइट लगवाई थी। अधिकारियों को उम्मीद थी कि इससे रात और कोहरे के दौरान वाहन चालकों को सतर्क किया जा सकेगा, लेकिन चोरों ने कुछ ही घंटे में इस व्यवस्था को ही निशाना बना लिया।एनएच के एसडीओ आशीष शर्मा ने बताया कि ब्लिंकर लाइट में बैटरी और सोलर पैनल लगा होता है। इसे लोहे के खंभे पर लगाया गया था। रात में चोर पूरी लाइट चोरी कर ले गए। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है।सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि चोरी के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। न ही नेशनल हाईवे की ओर से इस बारे में कुछ बताया गया है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।