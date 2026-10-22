बिजनौर: हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पिता और भाई झुलसे; नल ठीक करते समय हादसा

गांव के लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार को हाजी मुस्तकीम दो पुत्रों अशफाक और अफजाल के साथ घर के बाहर हैंडपंप को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। वह हैंडपंप के भीतर से लोहे के पाइप को निकालकर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लोहे की नाल घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इससे करंट लगने पर अफजाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि अशफाक और उनके पिता हाजी मुस्तकीम गंभीर रूप से झुलस गए। घटना से ग्राम के लोगों में आक्रोश है।