बिजनौर: हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पिता और भाई झुलसे; नल ठीक करते समय हादसा
हाजी मुस्तकीम अपने दो बेटों अफजाल और अशफाक के साथ हैंडपंप को ठीक कर रहे थे। लोहे का सरिया ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन से टकरा गया। अफजाल की मौत हो गई।
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हरेवली में बृहस्पतिवार को बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 35 वर्षीय अफजाल की मौत हो गई, जबकि उसके पिता हाजी मुस्तकीम और भाई अशफाक झुलस गए। दोनों का निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। इस घटना से ग्रामीणों में रोष है।
गांव के लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार को हाजी मुस्तकीम दो पुत्रों अशफाक और अफजाल के साथ घर के बाहर हैंडपंप को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। वह हैंडपंप के भीतर से लोहे के पाइप को निकालकर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लोहे की नाल घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इससे करंट लगने पर अफजाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि अशफाक और उनके पिता हाजी मुस्तकीम गंभीर रूप से झुलस गए। घटना से ग्राम के लोगों में आक्रोश है।