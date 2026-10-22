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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: Youth dies after coming into contact with a high-tension line; father and brother sustain burns

बिजनौर: हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पिता और भाई झुलसे; नल ठीक करते समय हादसा

Thu, 22 Oct 2026 06:11 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 22 Oct 2026 06:11 PM IST
सार

हाजी मुस्तकीम अपने दो बेटों अफजाल और अशफाक के साथ हैंडपंप को ठीक कर रहे थे। लोहे का सरिया ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन लाइन से टकरा गया। अफजाल की मौत हो गई। 

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Bijnor: Youth dies after coming into contact with a high-tension line; father and brother sustain burns
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरेवली में बृहस्पतिवार को बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 35 वर्षीय अफजाल की मौत हो गई, जबकि उसके पिता हाजी मुस्तकीम और भाई अशफाक झुलस गए। दोनों का निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। इस घटना से ग्रामीणों में रोष है।

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गांव के लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार को हाजी मुस्तकीम दो पुत्रों अशफाक और अफजाल के साथ घर के बाहर हैंडपंप को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। वह हैंडपंप के भीतर से लोहे के पाइप को निकालकर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान लोहे की नाल घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टकरा गई। इससे करंट लगने पर अफजाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि अशफाक और उनके पिता हाजी मुस्तकीम गंभीर रूप से झुलस गए। घटना से ग्राम के लोगों में आक्रोश है।

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गांव के इस्माइल, इजहार, महेंद्र सिंह, मेघराज सिंह, जसवंत सिंह, जयपाल सिंह सहित अन्य का कहना है कि कई बार विद्युत निगम के अधिकारियों से जर्जर हाईटेंशन लाइन ठीक करने की मांग की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उधर, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच के बाद विधिक कार्रवाई करेगी। 
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विद्युत निगम के अवर अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि यदि इन लोगों को हाईटेंशन लाइन के नीचे काम करना था तो इसकी पहले से सूचना देनी चाहिए थी। इससे बिजली आपूर्ति बंद करा देते लेकिन अकसर गांव के लोग बगैर सूचना के इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं।
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