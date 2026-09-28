बिजनौर: खो नदी का जलस्तर बढ़ा, इब्राहिमपुर नारायण के पास स्टड ध्वस्त; गांव की ओर बढ़ रहा पानी

अधिकारियों को सूचना देने का दावा

भाकियू के पूर्व तहसील अध्यक्ष कविराज सिंह का कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दे दी गई है। उनका आरोप है कि सूचना देने के बावजूद अभी तक समस्या के समाधान के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया है। इससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है।



पहाड़ों पर बारिश से बढ़ सकता है जलस्तर

उधर, अफजलगढ़ खंड धामपुर के अधिशासी अभियंता अरुण सहदेव का कहना है कि नदियां अभी नियंत्रित हैं और क्षेत्र में फिलहाल बाढ़ की स्थिति नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर तेजी से बारिश हो रही है, इसलिए नदी का जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।



नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने की सलाह

अधिशासी अभियंता ने नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोग सुरक्षित स्थान पर शरण लें और स्थिति पर नजर बनाए रखें।