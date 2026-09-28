बिजनौर: डिवाइडर पार कर सामने से आ रही अर्टिगा से भिड़ी आई-10, दो युवकों की मौके पर मौत; दो गंभीर

चार बहनों का इकलौता भाई था सुमित

हादसे में जान गंवाने वाले सुमित के परिवार में मातम छा गया। बताया गया कि सुमित चार बहनों का इकलौता भाई था। वहीं गौतम के परिवार में दो भाई और एक बहन हैं। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। मोहल्ले में भी शोक का माहौल है।



पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

पुलिस ने दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे की जानकारी जुटाई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।



पलभर में मातम में बदलीं दो परिवारों की खुशियां

देर रात हुए इस हादसे ने दो परिवारों की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं। हादसे के बाद एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।