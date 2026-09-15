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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: Teacher shot dead in broad daylight outside school; accused surrenders at police station.

बिजनौर: स्कूल के बाहर दिनदहाड़े गोलियां मारकर शिक्षक की हत्या, थाने पहुंचकर आरोपी ने किया सरेंडर

Tue, 15 Sep 2026 09:28 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Tue, 15 Sep 2026 09:28 PM IST
सार

Murder In Bijnor: नजीबाबाद के गांव सौपुरी के प्राथमिक स्कूल के गेट से निकलते ही शिक्षक नौशाद अहमद को आरोपी गौरव राठी ने तमंचे से दो गोलियां मारीं। अस्पताल में नौशाद को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस हत्या के कारणों को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। 

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Bijnor: Teacher shot dead in broad daylight outside school; accused surrenders at police station.
नौशाद अहमद की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नजीबाबाद के प्राथमिक विद्यालय सौपुरी के गेट पर मंगलवार को शिक्षक नौशाद अहमद (43) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नौशाद अहमद प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम भी करते थे। हत्या करने के बाद आरोपी गौरव राठी खुद ही थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
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गांव राहतपुर निवासी नौशाद अहमद प्राथमिक स्कूल सौपुरी में मुख्य अध्यापक थे। मंगलवार को दो बजे नौशाद अहमद घर जाने के लिए स्कूल से निकले। तभी स्कूल के बाहर घात लगाए बैठे गौरव राठी ने तमंचे से गोली मार दी। नौशाद अहमद के सीने में दो गोलियां लगीं, जबकि एक गोली स्कूल की दीवार पर लगी। गोली लगते ही नौशाद अहमद स्कूल के अंदर की तरफ दौड़े और वहां मौजूद शिक्षिका तरुणा चौरसिया से कहा कि उन्हें किसी ने गोली मार दी।
 
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शिक्षिका तुरंत ही ई-रिक्शा बुलाकर घायल नौशाद अहमद को नजीबाबाद के निजी अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां हालत गंभीर देखते हुए घायल को नजीबाबाद से रेफर कर दिया गया। एम्स ऋषिकेश पहुंचने पर नौशाद अहमद की मौत हो गई। 
 
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उधर हत्या करने के कुछ देर बाद ही आरोपी गौरव राठी निवासी पूरनपुर थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। दो तमंचे और छह कारतूस लेकर थाने पहुंचे आरोपी ने पुलिस से कहा कि वह मर्डर करके आया है। पुलिस हत्या की वजह जानने के लिए पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि नौशाद अहमद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे, ऐसे में प्रॉपर्टी या लेनदेन के विवाद के पहलू पर भी जांच की जा रही है।
 

ये बोले एसपी
शिक्षक की हत्या करने वाले आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। हत्या की वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। 
-केके बिश्नोई, एसपी बिजनौर

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