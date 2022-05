{"_id":"62833a429c6af47a3f7873e3","slug":"bijnor-licensed-gun-fired-in-snatching-between-two-brothers-death-of-elder-brother","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: दो भाइयों की छीना झपटी में लाइसेंसी बंदूक से चली गोली, बड़े भाई की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 17 May 2022 11:31 AM IST