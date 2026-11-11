बिजनौर: कुत्ता सामने आने पर फिसली बाइक, पीछे से टैंकर ने भाई बहन को कुचला, दोनों की मौत; रिश्तेदार घायल

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धामपुर रोड स्थित पीर की चुंगी के पास मंगलवार को सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बाइक के सामने अचानक कुत्ता आने से हुआ। बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और तीनों पीछे से आ रहे टैंकर की चपेट में आ गए।

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गांव लठमार मिलक निवासी सोनू (20) पुत्र पप्पू अपनी बहन रिया (20) और रिश्तेदार प्रदीप (22) पुत्र नरेश कुमार निवासी गांव रायपुर लकड़ा के साथ किसी काम से नहटौर आए थे। पुलिस के अनुसार, रात करीब नौ बजे करीब धामपुर रोड स्थित पीर की चुंगी के पास अचानक बाइक के सामने कुत्ता आ गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। तीनों सड़क पर गिर पड़े और पीछे से आ रहे टैंकर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए।



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