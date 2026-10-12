बिजनौर: मोहल्ला पटवारियान में 26 साल के युवक ने फंदा लगाकर जान दी, घर में मची चीख-पुकार, ये रही चर्चा

स्योहारा कस्बे के जुमेरात बाजार स्थित मोहल्ला पटवारियान में रविवार रात एक युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर क्षेत्र में कथित प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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मोहल्ला पटवालियान निवासी उवैस (26) पुत्र इरशाद अहमद ने रविवार रात अपने कमरे में फांसी लगा ली। सोमवार सुबह 7:30 बजे उसके भाई आकिब ने पुलिस को घटना की सूचना दी। थानाध्यक्ष संजय कुमार तोमर मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बताया गया कि उवैस दो भाइयों में सबसे बड़ा और अविवाहित था। युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ धामपुर अंजनी कुमार चतुर्वेदी का कहना है कि मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मोहल्ले में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की चर्चा होती रहीं, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।