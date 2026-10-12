बिजनौर में सड़क हादसा: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, बेटी गंभीर; चालक हिरासत में

बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर ग्राम डेहरी के पास कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार सलीम अहमद (42) की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को उपचार के लिए बिजनौर भेजा गया था। अस्पताल में सलीम अहमद ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

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