बिजनौर: सौ बेड के अस्पताल में डॉक्टर का शव मिला, सिर पर चोट के निशान; आवास में अकेले रहते थे

बिजनौर में धामपुर-नगीना मार्ग पर ग्राम चकसहजानी के आगे स्थित 100 बेड अस्पताल की कॉलोनी के सरकारी आवास में सोमवार सुबह ईएमओ डॉ. नवनीत कुमार यादव (55) का शव मिला। वह कमरे में जमीन पर पड़े थे और उनके सिर से खून निकल रहा था। वर्ष 2023 से अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आवास में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

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