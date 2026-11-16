बिजनौर: स्कूल जा रहे 11 वर्षीय छात्र को घोड़ा-बुग्गी ने कुचला, अस्पताल में मौत; परिजनों का हंगामा

अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे के बाद घायल मयंक को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए।



चालक की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन

परिजनों और ग्रामीणों ने बुग्गी चालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पर थाना प्रभारी अमित कुमार पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई टीम

पुलिस के अनुसार, बुग्गी चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। सीओ सुनील कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है।