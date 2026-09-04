Bijnor News: बैंक प्रबंधक पर रिश्वत मांगने और अभद्रता का लगाया आरोप

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युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने बताया कि गांव पिपली निवासी अजितेश का एसबीआई चांदपुर शाखा में एफडी खाता था। चार जून 2026 को अजितेश की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी हिमानी को खाते में नॉमिनी बनाया था। आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद हिमानी पिछले करीब तीन माह से बैंक के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन नॉमिनी होने के बावजूद उन्हें एफडी की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। परिजनों ने बैंक प्रबंधक पर भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। दिगंबर सिंह का कहना है कि फोन पर बैंक प्रबंधक ने उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिसके विरोध में धरना शुरू किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक अमित शुक्ला और सहायक प्रबंधक तरुण कुमार ने बैंक प्रबंधक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस मौके पर समरपाल सिंह, उदयवीर सिंह, विजय सिंह, कपिल कुमार, अतुल कुमार बालियान, देवानंद, अंकुर कुमार उर्फ डैनी, शुभम चौधरी, चंपत सिंह, रामेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।निजी अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिया धरनाबिजनौर। भारतीय मजदूर किसान यूनियन (देवशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाध्यक्ष अवनीश चौहान ने शिकायती पत्र में कहा कि गांव रानीपुर निवासी आकाश कुमार दुर्घटना में घायल हो गया था। परिजनों ने नजीबाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के कुछ समय बाद हाथ में परेशानी होने लगी। एक्सरे कराने पर पता चला कि हाथ की हड्डी जुड़ने के बजाय और अधिक खराब हो गई है। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उपचार करने से इनकार करने और आयुष्मान कार्ड से भुगतान लिए जाने भी आरोप लगाया। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर निजी अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की। संवाद