Bijnor News: बकरी चराने गए युवक की खारी नदी में डूबने से मौत

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बृहस्पतिवार को थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर कुंडा निवासी ग्रामीण दुष्यंत कुमार ने 112 पीआरवी को सूचना दी कि उनके गांव का शहबाज नदी पार कर रहा था। इस दौरान तेज पानी आ गया और वह उसके साथ बह गया। जानकारी मिलने पर युवक के परिजन व ग्रामीण नदी पर पहुंच गए। तैराकी जानने वाले ग्रामीण युवक नदी में उसकी तलाश करने उतर गए। उपनिरीक्षक सिनोद कुमार मय पुलिस फोर्स व पीआरवी मौके पर पहुंच गए।पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को भी घटना की सूचना दी है। परिजनों ने बताया कि युवक शहबाज गांव के अन्य युवकों के साथ नदी पार बकरी चराने गया था। वापस गांव आते समय उसकी बकरियां व अन्य साथी तो नदी पार कर गए लेकिन शहबाज पीछे चल रहा था। खारी नदी में पानी के तेज बहाव में वह बह गया। सीओ नगीना राजेश सोलंकी ने बताया कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया है।