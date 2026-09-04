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Bijnor News: बकरी चराने गए युवक की खारी नदी में डूबने से मौत

Fri, 04 Sep 2026 01:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:50 AM IST
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A young man who went to graze goats died after drowning in the Khari river.
बढ़ापुर। बकरी चराने गए ग्राम किशनपुर कुंडा निवासी शहबाज (18) पुत्र रियासत खारी नदी के तेज बहाव में बह गया। गोताखोरों की मदद से देर शाम युवक का शव बरामद हो गया। युवक की मौत से परिजनों में मातम पसर गया।
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बृहस्पतिवार को थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर कुंडा निवासी ग्रामीण दुष्यंत कुमार ने 112 पीआरवी को सूचना दी कि उनके गांव का शहबाज नदी पार कर रहा था। इस दौरान तेज पानी आ गया और वह उसके साथ बह गया। जानकारी मिलने पर युवक के परिजन व ग्रामीण नदी पर पहुंच गए। तैराकी जानने वाले ग्रामीण युवक नदी में उसकी तलाश करने उतर गए। उपनिरीक्षक सिनोद कुमार मय पुलिस फोर्स व पीआरवी मौके पर पहुंच गए।
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पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को भी घटना की सूचना दी है। परिजनों ने बताया कि युवक शहबाज गांव के अन्य युवकों के साथ नदी पार बकरी चराने गया था। वापस गांव आते समय उसकी बकरियां व अन्य साथी तो नदी पार कर गए लेकिन शहबाज पीछे चल रहा था। खारी नदी में पानी के तेज बहाव में वह बह गया। सीओ नगीना राजेश सोलंकी ने बताया कि घटना स्थल से कुछ दूरी पर युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया है।
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