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Bijnor News: रामलीला मैदान में आज लगेगा दीपावली मेला

Fri, 30 Oct 2026 02:14 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:14 AM IST
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A Diwali fair will be held today at Ramlila Maidan.
नजीबाबाद। आर्ट ऑफ लिविंग नजीबाबाद की ओर से दिवाली पर्व पर भव्य दिवाली मेला आनंदोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मेला 30 अक्तूबर शुक्रवार को रामलीला मैदान के टीले पर दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक लगेगा। मेला संयोजिका मिथिलेश अग्रवाल ने बताया कि मेले में प्रवेश निशुल्क रहेगा। आयोजन केवल मनोरंजन और खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सेवा से भी जुड़ा है। संवाद
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