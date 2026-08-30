Bhadohi News: हल्की बारिश से हाईवे पर भरा पानी एक किलोमीटर तक लग गया जाम

जाम में तीन रोडवेज बसें भी फंस गईं। करीब 30 मिनट तक लोग जाम में फंसे रहे, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।यातायात पुलिस के अनुसार, बारिश के बाद सड़क पर जगह-जगह पानी भर गया था। वहीं, सड़क पर बने गड्ढे भी जलभराव के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। इससे वाहन चालक पानी से भरे हिस्से से गुजरने में सावधानी बरत रहे थे। वाहनों की रफ्तार धीमी होने से धीरे-धीरे जाम बढ़ता गया। रोडवेज बसों के फंसने से यात्रियों को भी परेशानी हुई।राखी बांधकर घर लौट रही महिलाओं समेत अन्य यात्रियों को जाम से होकर गुजरना पड़ा। जाम के दौरान वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ होमगार्ड और पीआरडी के जवान मौके पर वाहनों को व्यवस्थित कर जाम खुलवाने में जुटे रहे। करीब एक घंटा के बाद यातायात सामान्य हो सका। संवाद