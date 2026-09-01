Bhadohi News: सावन समाप्त होने के बाद भी हाईवे के कटों से नहीं हटे बोल्डर

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हर साल सावन में एक महीने के लिए कांवड़ियां लेन आरक्षित होता है। इस बीच हाईवे की उत्तरी लेन पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहता है। उत्तरी लेन के कटों को बोल्डर लगाकर बंद कर दिए जाते हैं। इस बार सावन समाप्त होने के तीन दिन पहले ही आवागमन बहाल कर दिया गया, लेकिन कई कट प्वाइंटों पर बोल्डर नहीं हटाए गए हैं। कौलापुर के पास की सर्विसलेन को अभी तक नहीं खोला गया है। यह मार्ग बंद होने के कारण सर्विसलेन पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।वाहन चालक मजबूरी में बंद सर्विसलेन का उपयोग कर रहे हैं। इससे सड़क पर अव्यवस्था फैल रही है। स्थानीय मंटू पांडेय, मोनू उपाध्याय, रमेश यादव, रहीश पांडेय, प्रियांशु तिवारी आदि ने प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। कहा कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। यातायात प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि हाईवे पर एनएचएआई ने बोल्डर लगाकर कट बंद किए थे। जल्द ही इन कटों को बात कर खोलवाया जाएगा।