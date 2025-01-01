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जिला अस्पताल में हड्डी रोग विभाग में दो आर्थो सर्जन तैनात हैं, लेकिन सी आर्म मशीन न होने से मरीजों की सांसत बढ़ गई है। मशीन के अभाव में जटिल ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यहां रोजाना हड्डी टूटने, जोड़ों के दर्द और सड़क हादसे में घायल दर्जनों मरीज पहुंचते हैं। डॉक्टर मरीजों की जांच तो कर देते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए उन्हें वाराणसी या प्रयागराज रेफर करना पड़ता है। इससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और समय भी बर्बाद होता है। मशीन की मांग के लिए शासन को पांच बार पत्राचार किया जा चुका है।एमसीएच में रोजाना 700 से 800 की ओपीडी होती है। इसमें 100 के करीब आर्थो की ओपीडी होती है। इसके अलावा रोजाना 30 से 35 प्लास्टर बांधे जा रहे हैं। निजी अस्पताल में एक हड्डी का सामान्य ऑपरेशन कराने पर 20 से 25 हजार रुपये खर्च होते हैं।कहा कितने सर्जन की तैनातीजिला अस्पताल में दो आर्थो सर्जन हैं, एक अवकाश पर हैं, दूसरे ओपीडी के साथ प्लास्टर करते हैं। वहीं औराई सीएचसी पर दो आर्थो सर्जन हैं, सौ शय्या अस्पताल में एक और महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में एक सर्जन की तैनाती है। इन सभी में ऑपरेशन की सुविधा केवल भदोही एमबीएस पर है। यहां हर माह में दो से तीन ऑपरेशन किए जाते हैं।ठंड बढ़ते ही बढ़ जाती है सड़क हादसों की संख्याअब धीरे-धीरे ठंड में वृद्धि होने लगी है। जल्द ही कोहरा भी पड़ना शुरू होगा, कोहरा पड़ते ही दृश्यता कम होने के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। हाथ, पैर टूटना आम सी बात हो जाती है। ऐसे भी आए दिन रोजाना औसत चार से पांच मरीज सड़क दुर्घटना में घायल हो कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन सुविधा की व्यवस्था महज खानापूर्ति तक सीमित है।सी-आर्म मशीन के लिए पहले भी पत्राचार किया गया है। तीन साल में पांच बार शासन को पत्र लिखा गया है। सी-आर्म मशीन न होने से ऑपरेशन नहीं हो पाता है। यहां पर सुविधाएं बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। - डॉ. धीरज प्रकाश, सीएमएस एमसीएच