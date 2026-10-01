Bhadohi News: नशीले पाउडर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:37 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:37 AM IST
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कोतवाली पुलिस ने बुधवार को दो ड्रग तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से दो लाख रुपये कीमत का 17.60 ग्राम एमडीएमए नशीला पाउडर, 4,500 रुपये नकदी, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने आरोपी दीपक उपाध्याय उर्फ मुलायम उपाध्याय और प्रमेश उपाध्याय उर्फ भोलू उपाध्याय निवासी कौड़र, सुरियावां को सुरियावां फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया।
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस लगातार सक्रिय है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नशीला पाउडर लेकर कहीं बेचने की फिराक में हैं। दोनों सुरियावां फ्लाईओवर के पास खड़े हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को घेर कर पकड़ लिया। आरोपियों ने बताया कि एमडीएमए नशीला पाउडर वे दो अन्य व्यक्तियों से खरीदा थे। वे फ्लाई ओवर के नीचे किसी ग्राहक को ऊंचे दामों पर इसे बेचने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर पुलिस लगातार सक्रिय है। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी नशीला पाउडर लेकर कहीं बेचने की फिराक में हैं। दोनों सुरियावां फ्लाईओवर के पास खड़े हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों को घेर कर पकड़ लिया। आरोपियों ने बताया कि एमडीएमए नशीला पाउडर वे दो अन्य व्यक्तियों से खरीदा थे। वे फ्लाई ओवर के नीचे किसी ग्राहक को ऊंचे दामों पर इसे बेचने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद
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