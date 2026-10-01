Bhadohi News: विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवाओं का खेत में छिड़काव करें किसान

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मंगलवार को अधिकतम 31 तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बदलते मौसम में फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी है। रोगों के लक्षण दिखने पर विशेषज्ञ की सलाह पर ही किसानों को दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया की बारिश के बाद से लगातार तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सल्सियस दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। संवाद

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बीते चार दिनों से जिले के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिन में तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं न्यूनतम तापमान में दो डिग्री कमी के साथ 24 डिग्री पहुंच गया।