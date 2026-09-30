Bhadohi News: तीन हजार बच्चों को नहीं मिला जन्म प्रमाणपत्र, किसी का बीमा रुका तो किसी का दाखिला

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ये हैं नियमशासन के नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे बच्चों के जन्म प्रमाण के लिए ब्लॉक में आवेदन करना होता है, जबकि निकाय क्षेत्र में जन्मे बच्चों के प्रमाण पत्र के लिए संबंधित निकाय में आवेदन किया जाता है। ब्लॉक स्तर के आवेदन तहसील व निकाय के आवेदन सिटी मजिस्ट्रेट के यहां भेजे जाते हैं। यहां से सत्यापन के बाद यह प्रपत्र फिर से ब्लॉक आते हैं और संबंधित व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग एक माह का समय लग जाता है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते कई माह से जिले में विभिन्न तहसीलों व ब्लॉकों में आवेदन लंबित पड़े हैं। आवेदन के एक महीने में जन्मप्रमाण पत्र बनाने का नियम है।क्या बोले अभिभावक- ढाई महीने पहले बेटी के जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। तहसील जाने पर ब्लॉक पर भेजा गया। वहां गया तो बताया गया कि अभी तक आया नहीं है। दो महीने से तहसील और ब्लॉक पर चक्कर लगा रहे। प्रमाणपत्र न बनने से 20 वर्षीय बेटी का बीए में दाखिला नहीं हो पा रहा है। - दिनेश यादव, चकभावानीदास- गांव के पांच अभिभावकों ने सुरियावां ब्लॉक पर जन्म प्रमाणपत्र के लिए तीन महीने पहले आवेदन किया था। कई बार जाने के बाद उनको प्रमाणपत्र नहीं मिला। पूछने पर पता चला कि सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई है। तहसील और ब्लॉक में यही समस्या होती है। - श्याम यादव, प्रधान प्रतिनिधि बलिभद्रपुरस्कूलों में 3500 बच्चों की डीबीटी फंसीतहसील और ब्लॉक में जन्म प्रमाणपत्र का आवेदन लंबित होने से बेसिक शिक्षा परिषद के साढ़े तीन हजार बच्चों को अब तक डीबीटी का लाभ नहीं मिल सका है। जन्म प्रमाणपत्र न मिलने से बच्चों का आधार नहीं बन सका। इससे विद्यालयों की तरफ से सबमिट नहीं हो सका है। जिससे यूनिफार्म, बैग आदि लेने के लिए शासन से मिलने वाला 1200-1200 रूपये की डीबीटी नहीं हो सकी है।तहसीलवार लंबित आवेदनों की स्थितितहसील लंबित आवेदनभदोही 500औराई 350ज्ञानपुर 350नोट- ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावां, डीघ, औराई और अभोली ब्लॉक में 250 से 300 आवेदन लंबित हैं। छह ब्लॉकों को मिलाकर कुल करीब 1800 आवेदन लंबित है।वर्जनजन्म प्रमाण पत्र को लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर ब्लॉक स्तर पर सचिव या पंचायत सहायक की गड़बड़ी या हीलाहवाली मिलती है तो इसको लेकर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। - बाल गोविंद शुक्ल, सीडीओ।जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज - इनसेट लगा रहे-अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज स्लिप।- माता-पिता का आधार कार्ड या पहचान पत्र।-माता-पिता का विवाह प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो।- देरी से आवेदन की स्थिति में शपथ पत्र और मजिस्ट्रेट का आदेश।21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरुरीबच्चे के जन्म के बाद 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तय समय में आवेदन करने पर प्रक्रिया आसान रहती है। देर होने पर कोर्ट से एफिडेविट (शपथ पत्र) बनवाना पड़ता है। इसके लिए अस्पताल की डिस्चार्ज पर्ची और माता-पिता के पहचान पत्र की जरूरत होती है। अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल से मिलने वाले जरूरी कागजात को संभालकर रखना चाहिए। इसमें बच्चे की जन्म पर्ची और डिस्चार्ज पर्ची काफी महत्वपूर्ण होती है।