फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   A new culvert will be constructed and the road repaired at a cost of 80 lakh.

Bhadohi News: 80 लाख से नई पुलिया बनेगी, सड़क की मरम्मत होगी

Wed, 30 Sep 2026 01:17 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
A new culvert will be constructed and the road repaired at a cost of 80 lakh.
हाजीपुर से टड़ियापार होते हुए सिताबी मार्ग पर बने गड्ढे। संवाद - फोटो : 1
पीडीडीयू नगर। चकिया विकास खंड के फिरोजपुर ग्राम पंचायत में हाजीपुर से पाल बस्ती तक जाने सड़क और क्षतिग्रस्त पुलिया के दिन अब बहुरने वाले हैं। करीब 80 लाख रुपये की लागत से पुलिया और पहुंच मार्ग के निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी गई है। शासन से स्वीकृति और धनराशि मिलने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। पुलिया और सड़क बनने से करीब 10 गांवों के लोगों को सहूलियत होगी।
विज्ञापन


हाजीपुर से पाल बस्ती तक जाने सड़क करीब एक दशक से बदहाल है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन बाइक और साइकिल सवार गड्ढों में गिरकर चोटिल होते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी परिजनों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस मार्ग पर बनी पुलिया भी करीब 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त है।
विज्ञापन

रेलिंग टूटकर गिर चुकी है और रैंप जर्जर हो गया है। रात में पुलिया से आने-जाने में हादसे का डर सताता रहता है। यह मार्ग चकिया-अहरौरा मार्ग को भीषमपुर होते हुए मिर्जापुर जिले के अदलहाट मार्ग से जोड़ता है। आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए यह प्रमुख संपर्क मार्ग है। ग्रामीण लंबे समय से मार्ग और पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे थे। इसको देखते हुए पीडब्लयूडी के निर्माण खंड ने करीब 80 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इनसेट.......

दस गांवों के लिए अहम है मार्ग

फिरोजपुर, टकटकपुर, सिताबे, भीषमपुर, हेतिमपुर, हाजीपुर सहित करीब 10 गांवों के लोगों का इस मार्ग से आवागमन होता है। मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को चकिया-अहरौरा मार्ग और मिर्जापुर के अदलहाट क्षेत्र तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी।


कोट......

फिरोजपुर ग्राम पंचायत में हाजीपुर से तड़ियापार होते हुए सिताबे मार्ग की पाल बस्ती तक जाने वाली सड़क और क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत के लिए कार्ययोजना शासन को भेज दी गई है। शासन से मंजूरी और बजट मिलने के बाद काम शुरू कराया जाएगा। - कृष्ण कुमार, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, चंदौली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed