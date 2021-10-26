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Bhadohi News: मोबाइल छीनकर पासवर्ड पूछा और निकाल लिए 69 हजार

Sat, 07 Nov 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:58 AM IST
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They snatched the mobile, demanded the password, and withdrew 69,000.
अभोली। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के चौर बौरीबोझ में बदमाशों ने एक युवक को रोककर उसका मोबाइल छीन लिया और उससे पासवर्ड पूछकर 69 हजार रुपये जबरदस्ती निकाल लिए।
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थानाध्यक्ष रमाकांत यादव ने बताया कि भागीरथीपुर निवासी बाबूराम ने बताया कि 24 अक्तूबर को वह अपने परिचित से मिलने जा रहा था। इस बीच चौर बोरीबोझ के पास आरिफ निवासी तिलकठ बंदीपटट्टी सरायममरेज, गंगानगर प्रयागराज, राजा चौबे निवासी नीबी, दुर्गागंज, आनंद कन्नौजिया व शनि बिंद निवासी बौरीबोझ ने उसे रोककर मार-पीटा और मोबाइल छीन लिया। जबरदस्ती पासवर्ड पूछकर 69 हजार रुपये निकाल लिए। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर की गई है। इतनी बड़ी धनराशि कैसे निकाली गई, इसकी भी जांच की जा रही है।
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