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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   The Sevashram Inter College team defeated

Bhadohi News: सेवाश्रम इंटर कॉलेज की टीम ने जीडी स्कूल को 60-11 से हराया

Sun, 25 Oct 2026 01:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:00 AM IST
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The Sevashram Inter College team defeated
महर्षि आजाद राज्यस्तरीय कबड्डी के शुभारंभ में आए घनश्याम दुबे महाविद्यालय के प्रबंधक प्रतीक दुब
सुरियावां। क्षेत्र के महर्षि आजाद स्टेडियम मेढ़ी में महर्षि आजाद राज्यस्तरीय कबड्डी महाकुंभ 2026 का आगाज हुआ। श्री घनश्याम दुबे महाविद्यालय के प्रबंधक प्रतीक दुबे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया।
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प्रतियोगिता का पहला मुकाबला जीडी पब्लिक स्कूल और सेवाश्रम इंटर कॉलेज सुरियावां के बीच खेला गया। जिसमें सेवाश्रम इंटर कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60-11 अंकों से जीत हासिल की। महाविद्यालय के प्रबंधक प्रतीक दुबे ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्ष करने की क्षमता विकसित करते हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। कहा कि महर्षि आजाद राज्यस्तरीय कबड्डी महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने के साथ खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ाना है। बताया कि प्रतियोगिता में भदोही के अलावा आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ के अलावा उत्तराखंड से भी टीमें भाग ले रही हैं। संवाद
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