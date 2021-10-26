Bhadohi News: तालाब में दूषित पानी छोड़ने पर सौंपा पत्रक

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कहा कि पानी निकासी के लिए दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तालाब में पानी छोड़े जाने से तालाब दूषित होगा। उन्होंने पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने और तालाब में पानी न छोड़ने की माग की। संवाद

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लालानगर। गोपीगंज नगर पालिका के राजमार्ग कोतवाली के सामने प्राचीन जोगीबीर तालाब में दूषित पानी छोड़े जाने के विरोध में पूर्व सभासद अनूप जायसवाल ने पालिकाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता व ईओ बीना सिंह को पत्रक सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तालाब में पानी छोड़े जाने से उसकी स्थिति प्रभावित हो रही है।