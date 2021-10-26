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Bhadohi News: तालाब में दूषित पानी छोड़ने पर सौंपा पत्रक

Sun, 25 Oct 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:01 AM IST
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A leaflet was handed over for releasing contaminated water into the pond.
लालानगर। गोपीगंज नगर पालिका के राजमार्ग कोतवाली के सामने प्राचीन जोगीबीर तालाब में दूषित पानी छोड़े जाने के विरोध में पूर्व सभासद अनूप जायसवाल ने पालिकाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता व ईओ बीना सिंह को पत्रक सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तालाब में पानी छोड़े जाने से उसकी स्थिति प्रभावित हो रही है।
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कहा कि पानी निकासी के लिए दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तालाब में पानी छोड़े जाने से तालाब दूषित होगा। उन्होंने पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने और तालाब में पानी न छोड़ने की माग की। संवाद
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