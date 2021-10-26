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शनिदेव के दर्शन से कष्ट होते हैं दूर: विनय महराज

Sun, 25 Oct 2026 12:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:55 AM IST
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Seeking the blessings of Shani Dev removes suffering: Vinay Maharaj
ज्ञानपुर। ब्लॉक के क्षेत्र के भिडिऊरा गांव के गरीबी तारा और फकीरपुर बैदा स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर पर शनिवार को शनिदेव महाराज का साप्ताहिक शृंगार किया गया। इस दोरान निखरे अलौकिक स्वरुप दर्शन-पूजन करके श्रद्धालु निहाल हो गए। मंदिर आने वाले लोगों ने शनिदेव का तेलाभिषेक किया।
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भक्तों दर्शन-पूजन करके सुख-समृद्धि की कामना की। बैदा के विनय महराज ने बताया कि शनिदेव के दर्शन मात्र से कष्ट का निवारण होता है। सच्चे मन से मनाई गई मन्नौती जरूर पूरी होती है। शनि स्तुति करने से दोष से मुक्ति मिलती है। बैदा में सुरेश मिश्रा ने सपरिवार पूजन अर्चन किया। इसी तरह रवि चंद्र यादव, शनि पाल, सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद
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