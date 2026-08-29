Bhadohi News: तीर्थ पुरोहित ने किया श्रावणी उपाकर्म
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:29 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:29 AM IST
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सावन पूर्णिमा पर विंध्य धाम में लोगों ने श्रावणी उपाकर्म एवं यज्ञोपवीत पूजन किया। शुक्रवार को पूरे दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर की छत पर मंत्र गूंजता रहा। विंध्याचल मंदिर परिसर सहित पक्का घाट, दीवान घाट, अखाड़ा घाट कंतितेश्वर घाट सहित कई अन्य गंगा घाटों पर श्रावणी उपाकर्म एवं यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। वैदिक ब्राह्मण देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर श्रावणी उपाकर्म एवं यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। जिसमें विंध्याचल धाम के सैकड़ो तीर्थ पुरोहितों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
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