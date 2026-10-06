Bhadohi News: कृष्ण-सुदामा की मित्रता ने भक्तों को किया भावविभोर

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महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए बताया कि दोनों ने ऋषि संदीपनि के आश्रम में साथ रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। गुरुकुल में अध्ययन के दौरान दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। एक प्रसंग में सुदामा द्वारा भगवान श्रीकृष्ण से छिपाकर चने खा लेने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के बावजूद भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा के प्रति अपने प्रेम और स्नेह में कभी कमी नहीं आने दी।उन्होंने कहा कि समय बीतने के बाद जब सुदामा अत्यंत निर्धन अवस्था में भगवान श्रीकृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बालसखा को देखते ही राजसी वैभव और पद की मर्यादा भूलकर उनका आत्मीय स्वागत किया। भगवान स्वयं आगे बढ़कर सुदामा को गले लगा लेते हैं। धार्मिक आयोजन के वैदिक कार्यों की देखरेख पंडित अवधेश दुबे, पंडित मुकेश दुबे और पंडित सुभाष चंद्र दुबे कर रहे हैं। संवाद