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Bhadohi News: कोर्ट में हाजिर न होने पर आरोपी के घर कुर्की की नोटिस चस्पा

Tue, 06 Oct 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:40 AM IST
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A notice of attachment was pasted on the house of the accused for not appearing in the court
गोपीगंज। कोर्ट के आदेश पर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राम बहादुर पाल के घर पर्वतपुर में पुलिस ने सोमवार को कुर्की का नोटिस चस्पा किया। पुलिसिया कार्रवाई से परिजनों में खलबली मच गई। पुलिस के मुताकि पर्वतपुर गांव निवासी रामबहादुर पाल लंबे समय से वांछित चल रहा है। न्यायालय में हाजिर न होने पर उसके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 427 आईपीसी के तहत अपराध का परिवाद दाखिल किया गया है। गिरफ्तारी अधिपत्र जारी होने के बाद आरोपी का पता नहीं चल सका और वह तामिला से बचने के लिए छिप रहा है। न्यायालय के आदेश पर लालानगर चौकी प्रभारी उमाशंकर तिवारी पर्वतपुर पहुंचे और आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने कहा कि पुलिस टीम ने नोटिस चस्पा किया है। तय समय पर न आने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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