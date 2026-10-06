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Bhadohi News: हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा मंदिर परिसर

Tue, 06 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:43 AM IST
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The temple premises echoed with chants of 'Har Har Mahadev
ज्ञानपुर। गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर और ज्ञानपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर में सोमवार शाम को गोधूलि बेला में देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का शृंगार किया गया। इसके उपरांत निखरे अलौकिक स्वरुप का दर्शन पूजन कर श्रद्धलु निहाल हो गए। बाबा को फूल-मालाओं, बेलपत्र और चंदन से सजाया गया। पूरा परिसर शिवमय हो उठा। पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ शिव जी की आरती की। भक्तों ने बम-बम भोले के जयकारे लगाए। दर्शन-पूजन करके लोगों ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मौके पर हरिहर नाथ के पुजारी आशीष मिश्र, नितिश मिश्रा, दीपक मोदनवाल, उमेश पटेल, सूरज गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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