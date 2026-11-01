Bhadohi News: साइबर टीम ने तीन पीड़ितों को लौटाए 40,500 रुपये

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गोपीगंज कोतवाली की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी के शिकार तीन लोगों के 40 हजार 500 रुपये वापस कराए। रकम खाते में लौटने पर पीड़ितों ने खुशी जताई। पुलिस के अनुसार, अंजही मोहाल निवासी विमल कुमार जायसवाल ने फोन-पे के माध्यम से 17 हजार 500 रुपये की ठगी की शिकायत की थी। वहीं, सुंदरपुर निवासी सुखविंदर सिंह मौर्य के खाते से गेम खेलते समय पांच हजार रुपये निकल गए थे। गोपीगंज निवासी आशिक अली ने फ्रॉड लिंक पर क्लिक करने से 18 हजार रुपये की ठगी होने की शिकायत की थी। साइबर हेल्प डेस्क टीम ने तीनों मामलों में कार्रवाई कर पीड़ितों की रकम वापस कराई। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि साइबर हेल्प डेस्क टीम पीड़ितों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है।