Bhadohi News: सर्व समाज को जोड़कर सरकार बनाएगी बसपा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:05 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
बहुजन समाज पार्टी की मंगलवार को गुआली गांव में बैठक हुई। इसमें संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष जेपी चौधरी ने कहा कि सर्व समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं।
आगामी चुनाव में पार्टी अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौतम, सुभाष चंद्र, आशीष तिवारी, गुलाब चंद्र मौर्य, अशोक चौधरी, आरके राव और प्रेमशंकर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
आगामी चुनाव में पार्टी अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौतम, सुभाष चंद्र, आशीष तिवारी, गुलाब चंद्र मौर्य, अशोक चौधरी, आरके राव और प्रेमशंकर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन