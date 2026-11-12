Bhadohi News: विधि विधान से पूजे गए भगवान चित्रगुप्त

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समाज के लोग भैया-दूज के दिन कलम-दवात का पूजन करके भगवान चित्रगुप्त का स्तुति करते हैं। हवन-पूजन के बाद मंदिर परिसर में महिलाएं भजन करती हैं। इससे पूरे साल तक सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।इसी तरह मंगलवार शाम को ज्ञानपुर बालीपुर में मनोज अंबस्ट के आवास पर बड़ी संख्या में समाज की महिला-पुरुष एकत्रित होकर चित्रगुप्त का पूजन-अर्चन किए। इस दौरान उमड़ी भीड़ ने हवन-यज्ञ भी किया। चित्रगुप्त समाज के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि कलम के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूरी श्रद्धा-भक्ति के साथ समाज के लोगों ने पूजा की। जगह-जगह आयोजित कार्यक्रमों में जुटे समाज के लोगों ने चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पुष्प अर्पित किया। साथ ही कलम-दवात की भी पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की। दूधनाथ मंदिर परिसर में मनोज अंबस्ट, कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, विनीत श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।