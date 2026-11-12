Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Traders demanded compliance with no entry

Bhadohi News: व्यापारियों ने नो इंट्री के अनुपालन की उठाई मांग

Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Traders demanded compliance with no entry
खमरिया। नगर के प्रतिष्ठान पर बुधवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों ने मुद्दा उठाया कि रोजाना नो एंट्री में वाहन प्रवेश होने से व्यापार प्रभावित होता है।
विज्ञापन

दुकान तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं। वाहनों के कारण नगर में जाम की समस्या बनी रहती है। जिला प्रशासन इस पर रोक लगाए, नहीं तो व्यापारी एक दिन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष शिवजी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी, सराफा मंडी के पास रोजाना नो एंट्री में बड़े वाहन प्रवेश करते हैं। इससे जाम की स्थिति बनी रहती है। सुबह नौ से रात नौ बजे तक नो एंट्री रहती है। बैठक में प्रदीप मौर्या, सुनील सिंह, संतोष बरनवाल, राजेश बरनवाल, सुजीत मौर्या आदि रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed