Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   The audience was excited to watch the dialogue between Parashurama and Lakshmana

Bhadohi News: परशुराम-लक्ष्मण संवाद देख दर्शक हुए उत्साहित

Sat, 14 Nov 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
The audience was excited to watch the dialogue between Parashurama and Lakshmana
सुरियावां के पूरेबदल सांडा की रामलीला में मंचन करते कलाकार। संवाद
सुरियावां। ब्लॉक क्षेत्र के पूरेबदल सांडा में चल रही रामलीला में बृहस्पतिवार को सीता स्वयंवर और परशुराम लक्ष्मण संवाद का कलाकारों ने मंचन किया। राजा जनक के आमंत्रण पर सीता स्वयंवर में देश-विदेश के महाराजा पहुंचते हैं। जहां ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराया। कई राजा जब धनुष नहीं उठा सके तो राजा जनक अधीर हो उठे। उसके बाद विश्वामित्र की अनुमति पर श्रीराम ने धनुष को भंग कर दिया। धनुष टूटने पर परशुराम आते हैं। उस दौरान परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद होता है। अंत में सीता जी ने रामचंद्र के गले में वरमाला पहनाया तो पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारे से गूंज उठा। इस मौके पर दीनानाथ उपाध्याय, गुलाबचंद सरोज, बाबा उपाध्याय, भोलानाथ सरोज, जगन्नाथ यादव, डॉ. हीरालाल आदि रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed