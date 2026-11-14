Bhadohi News: परशुराम-लक्ष्मण संवाद देख दर्शक हुए उत्साहित

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सुरियावां। ब्लॉक क्षेत्र के पूरेबदल सांडा में चल रही रामलीला में बृहस्पतिवार को सीता स्वयंवर और परशुराम लक्ष्मण संवाद का कलाकारों ने मंचन किया। राजा जनक के आमंत्रण पर सीता स्वयंवर में देश-विदेश के महाराजा पहुंचते हैं। जहां ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराया। कई राजा जब धनुष नहीं उठा सके तो राजा जनक अधीर हो उठे। उसके बाद विश्वामित्र की अनुमति पर श्रीराम ने धनुष को भंग कर दिया। धनुष टूटने पर परशुराम आते हैं। उस दौरान परशुराम और लक्ष्मण के बीच संवाद होता है। अंत में सीता जी ने रामचंद्र के गले में वरमाला पहनाया तो पूरा पंडाल जय श्रीराम के जयकारे से गूंज उठा। इस मौके पर दीनानाथ उपाध्याय, गुलाबचंद सरोज, बाबा उपाध्याय, भोलानाथ सरोज, जगन्नाथ यादव, डॉ. हीरालाल आदि रहे। संवाद